Черкаський обласний кардіологічний центр повністю готовий до підписання угоди про медичне обслуговування населення з Національною службою здоров’я України. Ще 22 медичні заклади з міст і районів області готові укласти такі угоди з НСЗУ. Це означає, що можуть впроваджувати наступний етап медичної реформи.
Як розповіла головна лікарка кардіологічного центру Світлана Журба, середній показник летальності в разі гострого коронарного синдрому торік у кардіоцентрі становив 5,7%. А в Україні — 14,5%. Торік загальна кількість хірургічних втручань збільшилася на 10% і становить 1448. Стабільно високою залишається кількість операцій на відкритому серці, яка протягом останніх двох років зросла на 230%.
Центр розвивається, ставить перед собою дедалі нові завдання, для здійснення яких потрібна фінансово-матеріальна підтримка. Збільшуючи кількість операційних втручань, лікарі потребують додаткового апарата штучного кровообігу. Поки що тут функціонує лише один 2012 року випуску. Припинення його роботи може поставити під загрозу життя пацієнтів, яким необхідне оперативне втручання. Є потреба в апараті електрофізіологогічних досліджень і втручань. Через його нестачу хворих для таких досліджень доводиться направляти до Києва та Одеси.
«Нині працюємо над наповненням обласного бюджету, — зауважив на зустрічі в лікувальну закладі керівників області з працівниками центру голова облдержадміністрації Роман Боднар, — аби забезпечити необхідні витрати, зокрема й лікувальних закладів».
Завдання обласної влади — забезпечити рівний доступ усіх жителів області до медичних послуг. Незабаром стане до ладу філія обласного кардіологічного центру в Умані, що значно поліпшить обслуговування пацієнтів.