Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Про новий тролейбусний маршрут, який пройде по вулиці Гагаріна, що в житловому масиві Митниця, повідомили в департаменті житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради. Хоч у цьому мікрорайоні й проживає багато черкащан, тролейбуси поки що тут не ходять. Із перевезеннями справляються автобуси, хоч вони й перевантажені.

Підприємство «Черкасиелектротранс» запланувало незабаром пустити тролейбуси і вулицею Гагаріна. Для цього мають намір залучити сто мільйонів гривень кредитів Європейського інвестиційного банку.

Поки лінія будуватиметься, тролейбуси з автономним ходом (машини, що мають на борту два тягових двигуни, електричний та внутрішнього згоряння), які має закупити комунальне підприємство, зможуть курсувати в місцях, де ще відсутня контактна мережа.

Як розповіли в департаменті, збудувати тролейбусну лінію із підстанцією зможуть приблизно за три роки. Це допоможе значно розвантажити автобусні маршрути, які з’єднують житловий масив з іншими частинами обласного центру та поліпшити екологічну ситуацію в місті.