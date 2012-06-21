7,5 гектара території в Черкасах над Дніпром, колись засміченої, вирішили перетворити на природно-заповідну зону, створивши новий парк. Більшу частину території біля долини Троянд уже розчистили. Висаджено сосни, ялини і дерева листяних порід. Ще 150 дерев тут планують посадити 20—21 березня під час проведення всеукраїнської акції «Озеленимо Україну». Заплановано облаштувати місця для пікніків і зони відпочинку, пляжну зону, встановити освітлення на сонячних батареях уздовж пішохідних доріжок.
Як розповів начальник відділу екології міської ради Володимир Гусаченко, молодь міста взялася створити в новому парку алею. Садити дерева готуються майбутні випускники шкіл.
Ескізний проєкт парку, виготовляти який завершують, буде винесено на розгляд громадськості, аби жителі міста робили пропозиції щодо його архітектури та облаштування.