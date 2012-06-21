Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Центр реабілітації спортсменів відкрили при КП «Центральний стадіон» у Черкасах. Аналога такому медичному закладу в місті немає. Устаткування закупили за кошти обласної субвенції (близько мільйона гривень), а ремонт приміщення обійшовся в 50 тисяч гривень за рахунок комунального підприємства.
За словами директора підприємства Юрія Гончарова, тепер кожен спортсмен міста має змогу безплатно пройти тут реабілітацію. Для цього потрібна виписка з медзакладу з діагнозом. Наявне медичне устаткування та апаратура дають змогу проводити і лікування, й реабілітацію. Поки що спортсмени користуються призначеннями лікарів інших закладів, адже власного реабілітолога тут немає.