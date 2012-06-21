Як повідомила пресслужба Служби автомобільних доріг у Черкаській області, на автошляхах розпочалися поточні ремонтні роботи. Весняна погода сприяє фахівцям. Помаранчеві жилети дорожників розквітли на окремих ділянках автомобільної дороги Н-01 Київ — Знам’янка у Корсунь-Шевченківському, Городищенському та Смілянському районах, де триває середній ремонт дорожнього полотна. Тут обсяги роботи, яку фінансують відповідно до постанови Кабінету Міністрів, особливо значні. Адже через інтенсивність руху великовагового автотранспорту, постійне недофінансування галузі покриття в багатьох місцях зруйновано.
Робітники підрядної організації ТОВ «Ростдорстрой» проводять заміну всього конструктиву дорожнього полотна та фрезерування старого асфальтобетонного покриття. Проєктом передбачено регенерацію конструктивних шарів за технологією холодного ресайклінгу (зміцнення), посилення узбіч, улаштування вирівнювального та верхнього шарів асфальтобетону, зупинкових і посадкових майданчиків. На нове дорожнє покриття нанесуть розмітку з холодного пластику, встановлять дорожні знаки та влаштують бар’єрне огородження. У населених пунктах пішохідні переходи обладнають автономним освітленням.
Посилено технічний нагляд за якістю ремонтних робіт. Його здійснюють фахівці Служби автомобільних доріг у Черкаській області та ДП «Дорожній контроль якості».