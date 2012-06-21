Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Станом на 14 квітня у Черкаській області на COVID-19 захворіли 20 медичних працівників. Про це на брифінгу розповів заступник голови облдержадміністрації Юрій Лесюк. Усього ж в Україні на цю інфекцію занедужали вже 500 медиків.
Особливу увагу в області приділяють захисту від зараження тих, хто першим контактує з імовірними хворими, — лікарів. Серед закладів, які найкраще забезпечений засобами індивідуального захисту сайт Кабінету Міністрів covid19.gov.ua назвав лікарні Черкаської області — їхня забезпеченість станом на 14 квітня становить 78,3 відсотка. Зокрема, зазначив Юрій Лесюк, потурбувалися про персонал швидкої допомоги. Загалом же лікарні України забезпечені засобами захисту на 59, 4%, персоналом — на 76,7%, а обладнанням — на 71,1%.
Однак, незважаючи на всі зусилля та карантинні заходи, підступна хвороба поки що не здається. На 13 квітня її діагностовано у 102 жителів Черкащини. Лише троє з тих, хто повернувся з-за кордону, нині перебувають на обсервації, зауважив Юрій Лесюк. «Решта має додержувати умов самоізоляції.
Наймасовіший приїзд людей на Черкащину відбувався в останні дні березня. З того часу минуло більше двох тижнів. Тобто, якби люди були інфіковані, спостерігалося б значне зростання захворювання».