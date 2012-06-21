Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Семінар з практичної цитометрії «Багатоколірне імунофенотипування в онкогематології» відбувся в Черкаському обласному онкологічному диспансері. Сучасні методи діагностики допомагають точно визначити підваріант захворювання, виділити групи ризику для оптимальної терапії, скласти точний «імунофенотиповий» портрет пухлинних клітин для оцінки кількості залишкових пухлинних клітин після проведення терапії.
У навчанні взяли участь працівники медичних закладів Білорусі, Києва, Дніпра, Одеси, Львова та Тернополя. Представник компанії «Beckman Coulter Life Sciences» Валерій Савицький розповів про цитометрію, стандарти та інноваційні технології лікування та діагностики в цій сфері, а також поділився досвідом роботи. Окрім теоретичної частини, учасники семінару й організатори взяли участь у практичних заняттях з дослідження нормальних та патологічних зразків клітин.