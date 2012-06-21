Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Фінансові порушення на суму більше мільйона гривень, як встановили під час планової ревізії фахівці Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області, мали місце в фінансово-господарській діяльності Черкаського вищого професійного училища будівельних технологій.
Тут зокрема завищено потребу в бюджетних коштах на виплату працівникам заробітної плати на суму більш як 621 тис. грн., безпідставно виплачували премії за рахунок коштів, одержаних від виробничої практики учнів, що зумовило втрати майже 103 тис. грн. Частину стипендій утримано на ремонт приміщення без згоди їхніх одержувачів, що призвело до недоодержання студентами 67 тис. грн. Пільговим категоріям учнів виплачували щорічну допомогу у заниженому розмірі для придбання навчальної літератури. Учням безпідставно виплачено матеріальну допомогу на оновлення матеріально-технічної бази закладу.
Як повідомила пресслужба управління, училищу надіслано вимоги щодо усунення виявлених порушень та ініційовано зупинення операцій з бюджетними коштами. За результатами державного фінансового контролю, щодо двох посадових осіб закладу складено протоколи про адміністративні правопорушення.