Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур'єр»
Минулого року у Чернеччинській ОТГ Охтирського району на Сумщині оголосили конкурс «Бюджет участі», у межах якого місцеві жителі подали 9 проєктів, які відповідали вимогам і були допущені до голосування. Перемогу здобули 6 – «Спритні, дужі, небайдужі!», «У здоровому тілі– здоровий дух», «Кохання – це…», «Зелена зона», «Сильні разом» та «Вуличні тренажери – спорт для всіх».
Як повідомив голова громади Роман Бублик, аби втілити задуми на практиці, днями тут приступили до процедури закупівлі відповідних товарів та послуг, а водночас готуються до оголошення нового конкурсу. Таким чином самі мешканці визначають найбільш насущні проблеми і питання, над розв’язанням яких треба працювати в першу чергу.