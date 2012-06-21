Міні-музей у приміщенні Чернігівської центральної міської бібліотеки для дітей ім. Олександра Довженка відкрили 10 вересня, у річницю з дня народження видатного кінорежисера і письменника. Про це кореспондента Укрінформу повідомила заступник директора Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи Олена Сльозка.
В експозиції — твори Довженка і їх критика, книжки про нього тощо. На одній зі стін кімнати розміщено біографію митця у фотографіях, на іншій — колажі, що відображають творчість Олександра Петровича. Кожен розповідає про один із напрямів його діяльності — кінорежисера, художника і письменника.
«Представлена мобільна бібліотека, де за допомогою QR-коду можна безплатно скачати на смартфон книжки й фільми нашого видатного земляка», — похвалилася заступник директора. За її словами, оригінальний дизайн міні-музею розробило одне з чернігівських рекламних агентств. Установу створено за кошти гранту «Бюджет участі-2017», його відвідування безплатне.
Олександр Довженко — видатний український письменник, кінорежисер, мислитель, громадський діяч. Народився 10 вересня 1894 року на хуторі В’юнище Сосницького повіту Чернігівської губернії. Учителював, знімав фільми, писав літературні твори, був дипломатом, художником, наставником молодих кіномитців.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»