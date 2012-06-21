За минулу добу найбільше осіб захворіло на коронавірусну інфекцію в Чернівецькій області – 28, Закарпатській – 23, Києві – 20. Найбільше хворих у Києві – 180, Чернівецькій області – 171, Тернопільській – 114. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Учора, за його словами, в Чернівецькій області рішенням регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій посилено заходи – обмежено в’їзд і виїзд.
Відділ новин
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