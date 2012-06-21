Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У Червонослобідській ОТГ, що в Черкаському районі, вже майже 20 років діє потужний туристично-екологічний клуб «Кипарис», який виховав у єднанні з природою сотні людей, із дитинства закоханих у рідний край. У клубі нині — 40 школярів. Вони часто мандрують пам’ятними місцями, кілька разів побували в Угорщині, Німеччині, Чехії та Болгарії. Вихованці клубу — найактивніші учасники різних природоохоронних заходів, у тому числі «Первоцвіт» та «Прибери планету».
Місцева громада постійно піклується про розвиток клубу. Нині за кошти громади планують пошити для членів клубу спеціальну форму. Дітям пообіцяли також придбати необхідне обладнання для відкриття у центрі села, поблизу Будинку культури, справжньої спортивно-мотузкової «Стежки Робіна Гуда». Це допоможе урізноманітнити заняття юних туристів, організувати цікаве і доступне дозвілля для всіх юних мешканців села.
На знімку: члени клубу разом зі своєю наставницею Ларисою Ольшевською вміють правильно встановити намет, розпалити вогнище, володіють іншими навичками, необхідними в поході.