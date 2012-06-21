У Чикаго так холодно, що залізничні колії обігрівають гасом, щоб потяги могли рухатися. Надзвичайно низька температура деформує рейки, якими рухаються поїзди.
У Сполучених Штатах є понад 140 000 миль залізниць стандартної колії, якою перевозять мільярди тонн вантажів і мільйони людей.
Машиністи змочують довгі шматки мотузки гасом і підпалюють їх, щоб прогріти рейки.
Сибірські морози встановилися у декількох північних штатах США. В аеропорту Парк-Репідс (Міннесота) стовпчик термометра показав –41 ° C.
В аеропорту Міннеаполіса (Міннесота) зафіксували температуру –33,3 ° C.
У штаті Північна Дакота температура опустилася до –37 та –39 ° C, в штаті Вісконсін до – 34 ° C.
У Чикаго (Іллінойс) термометр показує від –29 ° C до –30,5 ° C.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»