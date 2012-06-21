У період із листопада 2017-го по жовтень 2018 року Україна ввійшла у п’ятірку найбільших країн-експортерів агропромислової продукції до Європейського Союзу. «Головними постачальниками агропродуктів для Євросоюзу стали Бразилія (12 млрд євро) і США (11,5 млрд євро). За ними — Китай, Аргентина, Україна, Швейцарія, Туреччина та Індонезія — на кожну з них припадає продукції на суму від 4,4 до 5,5 млрд євро», — цитує УНІАН текст Звіту Єврокомісії про стан торгівлі агропродукцією за жовтень 2018 року.
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