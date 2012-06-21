Вчені з Гарварду опублікували статтю в Proceedings of the Royal Society B, в якій йдеться про те, що їм вдалося знайти мозок у скам'янілого членистоногого під назвою Alalcomenaeus, який жив майже 500 мільйонів років тому, тобто в кембрійський період історії планети. У скам'янілості є довга і симетрична темна пляма, яка розташована прямо по центру тіла тварини, яка нагадує хребт. Пляму легко можна порівняти з головним мозком, чотирьма очима і черевним нервовим ланцюжком, від якого вліво і вправо відходять нерви. У цій плямі вчені виявили багато вуглецю, що вказує на його «органічність» – вуглець міг залишитися від справжньої живої тканини.
Це не перший випадок, коли повідомляють про виявлення органіки у палеонтологічних знахідках. Такі повідомлення викликають у багатьох дуже великий скепсис: органіка повинна була б розкластися за мільйони років. Що до слідів нервової системи, то їх могли залишити бактерії, які харчувалися органікою і сформували біоплівку у вигляді системи органів – тобто у вигляді мозку ми бачимо бактеріальні залишки.
На такі закиди наукових опонентів прихильники «скам'янілих мізків» кажуть, що в особливих умовах якась частина первісної тканини могла зберегтися.
По-перше, сам мозок і нерви містять багато ліпідів, які відштовхують воду, крім того, членистоногі відчували дуже сильний тиск, так що нервова система перетворювалася в тонку жирну плівку.
По-друге, в навколишньому середовищі могли бути речовини, через які відбувалося щось на кшталт дублення органіки. Схожі дискусії точаться з приводу динозаврів, що у них могли зберегтися білки. Наукові методи безперервно і дуже швидко удосконалюються, і, можливо, суперечку про викопну органіку вдасться вирішити в недалекому майбутньому.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»