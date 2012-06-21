«Разом ми — сила! Навіть страшний буревій, що відбувся в ніч проти суботи, не зупинив жителів сіл Бутове та Піщане у облаштуванні пляжної зони озера Мирського», — повідомляє депутат Чмирівської об'єднаної територіальної громади Тетяна Кузнєцова.
Дощова погода тим, хто хоче змін на краще, — не завада. Тож вже зранку останньої суботи весни на березі озера Мирське малеча очищала прибережні води від водоростів, жінки згрібали покошену раніше траву, підлітки носили її та складали в копиці, збирали сміття на узбережжі та на місці, де мав розташуватися дитячий майданчик, носили пісок на берег. Чоловікам дісталася найважча місія — бурити ями, встановлювати та бетонувати обладнання. Всі працювали завзято, а ще й висували ідеї подальшого благоустрою пляжу. На все про все знадобилося лише п’ять годин, та тепер біля озера Мирного можна комфортно відпочити усією родиною.
Слід зазначити, що у 2018 році на території області було 300 місць масового відпочинку. Наступного року до них додалося ще 16. А тепер, у зв'язку з карантином та труднощами у туристичних поїздках, намічається тенденція, згідно якої найкращий відпочинок — поблизу рідної домівки.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»