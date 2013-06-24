Швидко отримати необхідну суму грошей, вигідно і без оформлення великої кількості паперів – це мета кредиту під 0%. На практиці це виглядає так: клієнт бере у фінансовій організації або банку якусь суму, а згодом повертає ці кошти, не виплачуючи відсотки за користування грошима.

Головна умова для безвідсоткового кредиту – чітке дотримання умов погашення позики. У кожній компанії, яка видає кредит під 0%, умови відрізняються, але принцип такий самий: у термін, встановлений договором, який підписує позичальник, кошти мають бути повернені кредитору в повному обсязі.

З’ясуємо, як це працює і чому безвідсоткове кредитування – одна з найвигідніших альтернатив довгостроковим кредитам.

Для чого потрібні кредити під 0%



Найчастіше безвідсоткові кредити використовують для придбання товарів чи послуг: покупка побутової техніки або інших товарів для дому за вигідними пропозиціями, акційні абонементи до спортклубів, новий смартфон, термінові медичні послуги та багато іншого.

Плюси кредитів під 0% порівняно із звичайним кредитом:

• швидке оформлення (буквально за 24 години);

• відсутність відсотків за кредит (від 1 до 140 днів, залежно від умов позики та компанії);

• чесність та прозорість умов кредитування.

Де і як можна оформити кредит під 0%

Безвідсоткові кредити видають:

• банки;

• МФО (мікрофінансові організації).

Для оформлення потрібно:

• бути громадянином України (від 18 років);

• мати паспорт та ІПН;

• мати банківську картку.

Для використання нульового кредиту банк пропонує кредитні картки з пільговим терміном (час, протягом якого можна використовувати кошти банку та не сплачувати за це відсоток).

МФО кредитує разово на певну суму, наприклад, на 5000 грн на картку будь-якого українського банку. Це набагато зручніше, тому що за умови наявності банківської картки клієнт не витрачає час на укладення нового договору з банком та перевірку даних.

Ознайомтеся з умовами договору та користуйтеся кредитом під 0% – це сучасний та вигідний спосіб закрити потребу в грошах без переплати, з урахуванням того, що ви повернете кошти у зазначений у договорі термін.

Навіщо кредитним організаціям видавати кредит без відсотків

Кожен, хто будь-коли брав кредит, знає, що фінансові організації не працюють без вигоди. Це дійсно так. Проте у кредитах під 0% немає нічого незвичайного.

Основні їх переваги для банків та мікрофінансових організацій (МФО) це:

• залучення нових платоспроможних клієнтів;

• зміцнення репутації надійного позичальника.

Звичайно, кредитні організації могли б відмовитись від безпроцентних кредитів та видавати позики виключно під відсотки на будь-який термін. Але в умовах високої конкуренції на фінансовому ринку учасники грошової екосистеми виборюють репутацію, і в їх інтересах допомогти кожному клієнту.

Олена СЕМЕНЧУК

для «Урядового кур’єра»