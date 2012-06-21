Багатьох підприємців випробування карантином поставило перед загрозою закриття власного бізнесу, або ж спонукало до пошуку кредитів, сплата яких у нинішній ситуації стає аж занадто проблематичною.
Щоб підтримати малий та середній бізнес, у Чугуєві вирішили хоча б частково зняти боргове навантаження з підприємців, запровадивши звільнення орендарів комунального майна від сплати за його користування за квітень 2020 року, коли весь місцевий бізнес перебував у стані практично повного простою.
За ініціативою міського голови Галини Мінаєвої за розробку механізму вирішення цієї болючої проблеми взялися депутати профільної комісії міськради, заручившись допомогою Спілки підприємців Чугуєва. І ось рішенням позачергової сесії міської ради було розглянуто проєкт, яким передбачено звільнення орендарів комунального майна від сплати за його користування за квітень 2020 року. Суми орендної плати та пені, сплачені орендарями за квітень 2020 року, зараховуються до наступних платежів.
За період з 1 і по 21 травня підприємцям теж не буде нараховуватися орендна плата.
Такий крок міської влади підприємці сприйняли з вдячністю, адже багатьом із них просто немає наразі чим сплачувати борги за оренду.
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»