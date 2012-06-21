Згідно з новим дослідженням, у цьому багатому зірками сузір'ї також може знаходитися фрагмент однієї з найбільших одиночних структур, будь-коли виявлених у нашій галактиці Чумацький Шлях – потужний потік з газу і новонароджених зірок, яким астрономи дали назву Radcliffe Wave («Хвиля Редкліффа»).

Простягнувшись приблизно на 9000 світлових років (або приблизно на 9% від діаметра Чумацького Шляху), цей суцільний, хвилястий потік із зірок починається біля Оріона в «жолобі», розташованому приблизно на 500 світлових років нижче площини диска Чумацького Шляху. Звідси хвиля спрямовується вгору, проходячи через сузір'я Тільця і Персея, а потім досягає крайньої верхньої точки в околицях сузір'я Цефея, на висоті близько 500 світлових років над площиною диска Чумацького Шляху. Якби астрономи подивилися на Чумацький Шлях зверху, хвиля була б прямою смугою шириною 400 світлових років. До Хвилі Редкліффа входить приблизно 800 мільйонів зірок, а також велика кількість щільного газу (так звані «зіркові колиски»).

Співавтор наукової роботи, професор Аліса Гудман з Гарварда сказала, що вчені були вражені, коли усвідомили, наскільки Хвиля Редкліффа масивна і довга. За словами професора, саме існування хвилі змушує дослідників переосмислити уявлення про структуру Чумацького Шляху.

«У своєму дослідженні ми спостерігали за найбільшою структурою з газу, відому в нашій Галактиці, – сказав один із авторів нового дослідження професор Віденського університету, Австрія, Жуан Алвес (João Alves). – Сонце знаходиться на відстані 500 світлових років від Хвилі Редкліффа у найближчій її точці. Вона весь час була перед нашими очима, проте тільки зараз ми змогли її побачити».

Протягом століть астрономи думали, що пояс Гулда був кільцеподібним кругом газу навколо Сонця. Однак, як тільки автори нового дослідження почали вивчати дані місії Європейського космічного агентства Gaia («Гея»), вони зрозуміли, що це не так. Швидше за все, пояс Гулда є лише частиною набагато більшої Хвилі Редкліффа, яка не утворює кільце навколо нашої Сонячної системи, а рухається до неї і від неї у вигляді величезної хвилі.

«Ми не знаємо, що викликає цю форму, але вона може бути схожа на брижі у ставку, як ніби щось надзвичайно масивне впало в нашу Галактику», – сказав Алвес.

Попередні дослідження пояса Гулда припустили те ж саме. Можливо, гігантська крапля темної матерії врізався в молоду газову хмару мільйони років тому, деформуючи гравітацію наої Галактики і розсіюючи найближчі зірки так, як ми бачимо їх сьогодні. Можливо, Хвиля Редкліффа утворилася, після древнього зіткнення Чумацького Шляху з карликовою галактикою.

«Ми знаємо, що наше Сонце взаємодіє з цією структурою», – сказав Алвес.

Згідно з дослідженням, наявні дані щодо швидкості зірок вказують на те, що наша Сонячна система пройшла через Хвилю Редкліффа приблизно 13 мільйонів років тому – і знову пройде через неї приблизно через такий же період часу.

Відкриття опубліковане у журналі Nature. Результати дослідження були озвучені на 235-му засіданні Американського астрономічного товариства в Гонолулу (Гаваї).

Тут можна переглянути інтерактивну карту Хвилі Редкліффа

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»