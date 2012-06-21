Археологи виявили 60 тисяч будинків, доріг, палаців і складних систем іригації часів цивілізації майя. Як повідомляє National Geographic, всі ці споруди були протягом століть поховані під джунглями на півночі Гватемали.
У ході дослідження вчені використали техніку під назвою LiDAR, за допомогою якої їм вдалося "видалити" зарості дерев з зображень та виявити руїни споруд стародавньої цивілізації, система яких виявилася набагато більш складною і пов'язаною, ніж передбачалося раніше.
"Зображення LiDAR дозволили зрозуміти, що весь цей регіон був системою поселень, масштаби і щільність населення якої були значною мірою недооцінені", - заявив один з дослідників Томас Гаррісон.
Вчені вивчили регіон площею 2,1 тисячі квадратних кілометрів на території біосферного заповідника Maya Biosphere Reserve, розташованого в департаменті Петен на півночі Гватемали. Дослідники підкреслюють, що 1200 років тому цивілізація майя була порівнянна з цивілізаціями Стародавньої Греції та Китаю.
На думку вчених, в цьому регіоні мешкало 10-15 мільйонів осіб, багато з яких – у болотистих низинах, які вважалися непридатними для життя.