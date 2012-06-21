У столиці виявлено новий осередок захворювання на коронавірус – у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті для дівчат. Там зафіксовано 81 інфіковану особу.
Спочатку коронавірус виявили в однієї із працівниць закладу – молодшої медсестри, що працювала в одній з груп. Після цього провели ПЛР-тести усім вихованцям і персоналу. Загалом протестували 182 особи.
Про це під час термінового брифінгу 15 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Серед виявлених інфікованих – 53 вихованки від 7 до 35 років, а з персоналу – 26 жінок і двоє чоловіків. До лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів з персоналу. Решта працівників закладу лікуються вдома на самоізоляції під контролем медиків.
Інфіковані вихованки дитбудинку перебувають у задовільному стані та отримують належну меддопомогу на місці.
Віталій Кличко також зазначив, що такі інтернати працюють у закритому режимі і, крім персоналу, вихованців ніхто не відвідує. Ніні цей заклад повністю закрито на карантин. Там проводять заходи з посиленої дезінфекції. А при в’їзді на його територію чергують рятувальники та поліція.
Очільник міста також зазначив, що буде перевірено й протестовано найближчим часом вихованців і персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізованих заклади для жінок і чоловіків.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»