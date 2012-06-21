Як і слід було очікувати, 8-9 травня 2020 року під час відзначення Дня пам’яті та примирення масових святкових заходів на території України, в областях та інших населених пунктах не відбуватиметься. Це пов’язано з тим, що масові заходи із великою кількістю людей у громадських місцях можуть спричини великий ризик зараження українців на COVID-19 та стати причиною епідемічного спалаху. Для запобігання цьому у 2020 році такі заходи проводитися не будуть.
Про це під час засідання уряду 6 травня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він також доручив головам обласних державних адміністрацій відпрацювати питання відзначення ветеранів у регіонах.
Відділ новин
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