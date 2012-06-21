Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
День Соборності України в обласному центрі Закарпаття традиційно відзначають з’єднанням берегів Ужа довжелезним державним прапором. А на самому початку представники державної влади, громадських організацій, пересічні ужгородці поклали квіти до пам'ятників Кобзареві та Герою України Августину Волошину. «Молитву за Україну» виконав Закарпатський народний хор.
У супроводі барабанного дробу колона учасників ходи попрямувала до пішохідного мосту:через нього простягли синьо-жовтий український стяг, скріпивши ним правий і лівий береги Ужа. Цим символізували прагнення нашого народу жити в єдності.
З нагоди державного свята в приміщенні Закарпатської облдержадміністрації розгорнуто виставку світлин та історичних реліквій «Українське військо 1917–1921 роки». Експозиція від Українського інституту національної пам’яті розповідає про створення і гартування молодої незалежної держави.