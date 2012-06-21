Спростувати жартівливу приказку: «Не псуй каву цукром, а кохання — шлюбом!» учора мали змогу відчайдухи, які взяли участь у святкуванні Дня всіх закоханих у столичному Шоколадному будиночку. Молодята, які цього дня зареєструвалися за допомогою проекту «Шлюб за Добу», отримали документи особисто від заступника міністра юстиції Олени Сукманової. Також на свято завітали пари, котрі зареєстрували шлюб у день заснування проекту Міністерства юстиції — 14 серпня 2016 року.
Загалом в Україні в День Святого Валентина мали намір взяти шлюб понад 1800 пар, які заздалегідь подали заяви до органів РАЦСу. Очікуючи такого ажіотажу, Мін’юст запровадив акцію «Кохання поза часом»: усі закохані мали змогу навіть вночі подати заяву у відділ державної реєстрації актів цивільного стану та зареєструвати шлюб, якщо він був раніше призначений саме на цей день.