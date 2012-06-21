14 лютого 94 відділи державної реєстрації актів цивільного стану у всій Україні працюватимуть до 00:00, про що повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
Ще 2018 року Мін’юст ініціював проект під назвою «Кохання поза часом». 14 лютого, у День закоханих, прийом відповідних заяв та проведення державної реєстрації шлюбу триватиме не до завершення встановленого робочого часу, а до опівночі — у визначених відділах державної реєстрації актів цивільного стану управлінь юстиції в областях та у місті Києві.
«Що може бути романтичніше, ніж одруження в День закоханих? Багато молодят обирають саме цю дату для створення сім’ї, і ми готові надати їм всі необхідні для цього послуги без черг та зайвої бюрократії. Кохайтеся! А про документи подбає Мін’юст», — зазначив Павло Петренко.
У 2018 році 14 лютого одружилося 2393 пари. Рекордсменом серед міст стала столиця, де шлюб зареєстрували 216 пар.
Також у цей день усі охочі зможуть відсвяткувати заручини чи провести обряд ювілейного весілля, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
«Це послуга Міністерства юстиції, яку ми почали активно впроваджувати торік. Завдяки їй будь-яка сімейна пара, незважаючи на те, прожили вони в шлюбі рік чи п’ятдесят років, може замовити церемонію повторного одруження «Ювілейне весілля», — наголосив очільник відомства.
За його словами, у 2018 році 549 сімейних пар змогли ще раз поновити свої обітниці та в урочистій обстановці знову зізнатися одне одному в коханні.
«Послугу надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану у всій країні. Її вартість становить від 176 гривень і залежить від того, якими додатковими сервісами хочуть скористатися закохані», — додав міністр юстиції.