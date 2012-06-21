Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумщина – регіон, де особливої уваги надають збереженню нерухомих пам’яток. Завдяки скрупульозній роботі обласного управління культури сьогодні в Державний реєстр занесено 2180 пам’яток місцевого значення, що є одним з найвищих показників в Україні.
Так, останнім часом реєстр поповнили Оксютинські кургани Верхнього Посулля, церква села Грунівка, окремі архітектурні комплекси та будівлі в Сумах, які свого часу зведені коштом родини Харитоненків, пам’ятник Тарасу Шевченку в селищі Кириківка Великописарівського району, встановлений 1924 року - він є точною копією того, що на могилі в Каневі, інші об’єкти.
Таким чином у слобожанському краю дбають про минувшину, аби передати нащадкам усе історичне багатство.