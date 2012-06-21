Депутати російської Держдуми заявили про необхідність визнання так званих "ЛНР" та "ДНР", поки окуповані території не вернулися до складу України.
З такою заявою виступив перший заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков
За його словами, невизнання псевдореспублік призводить до того, що окуповані регіони думають про повернення до України.
«Ми виступаємо за визнання "Луганської та Донецької народних республік". Адже відсутність такого визнання призводить до того, що політики в Луганська починають «хитатися» і говорити про можливість реінтеграції "ЛНР" до складу України", – заявив Новіков.