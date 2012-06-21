Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
На Луганщині 73,5 тисяч платників єдиного страхового внеску та 140,3 тисяч застрахованих осіб-працівників. За даними в. о. начальника Головного управління державної фіскальної служби у Луганській області Ольги Височиної, за дев'ять місяців з початку року загалом платники перерахували 2,5 мільярди гривень єдиного соціального внеску, причому ця сума на 316 мільйонів гривень вища, ніж за відповідний період минулого року.
«На цьому фоні спостерігається значне падіння обсягів сплати ЄСВ в місті Лисичанську – надходження місцевих платників зменшилися на 878 тисяч гривень», – підкреслила Ольга Височина.
За її словами, наразі Лисичанськ займає перше місце по Луганській області за обсягами заборгованості за ЄСВ. Значну заборгованість мають представники вуглевидобувного підприємства, а також комунальники. Проблеми із обсягами заборгованості з ЄСВ також мають підприємства Попаснянського району, Сєвєродонецька і Рубіжного.
Ольга Височина нагадала, що несплата ЄСВ в першу чергу шкодить людям: відпрацьований на роботі період, за який роботодавець не сплатив ЄСВ, за законом не входить до розрахунку стажу працівника. Через це є загроза не оформити пенсію по досягненню віку.
Зі свого боку ДПС у Луганській області проводить активну роботу із підприємствами-боржниками: з початку року органами ДФС було подано судових позовів на 4,4 мільйони гривень.