Тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу — у Дії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Війна змусила українців негайно евакуюватися у більш безпечні регіони країни. Однак не всі встигли захопити з собою необхідні паперові документи. А цифрові документи у Дії не завжди відкриваються, адже від початку бойових дій всі державні реєстри відключили з міркувань безпеки.

Відповідно документи в Дії не можуть підтягнутися. Тому ми створили альтернативу — єДокумент, який містить:

-паспортні дані

-РНОКПП (картка платника податків).

Такий цифровий документ ви можете показувати представникам поліції та бійцям територіальної оборони на блокпостах, щоб підтвердити особу.

єДокумент автоматично буде доступний користувачам Дії після оновлення застосунку. Подбайте про всі свої документи заздалегідь і бережіть себе та Україну.