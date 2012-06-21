До водойм Дніпра на території Запорізької області випущено 574 тисячі 186 екземплярів білих товстолобів, амурів та коропів. Вселення малька відбувалося в межах заходів зі штучного відтворення рослиноїдних та аборигенних видів риб. За дотриманням норм зариблення Каховського та Запорізького водосховищ стежили працівники Запорізького рибоохоронного патруля.
Так, у межах програми розвитку рибного господарства Запорізької області до водойм було випущено 250 тисяч екземплярів білого товстолоба. Зариблення здійснювали за кошти Запорізької облдержадміністрації. «Цей вид риби обрано не випадково, адже білий товстолоб — біологічний меліоратор водойм, — розповів керівник Запорізького рибоохоронного патруля Дмитро Чайка. — Улітку, в період цвітіння води, він поїдає синьо-зелені й бурі водорості й у такий спосіб очищає водойму.
Крім цього, за кошти рибопромислових організацій регіону у водойми було випущено 146,5 тисячі екземплярів товстолоба та білого амура. Завдяки коштам громадських організацій водні об’єкти поповнили і 69 тисяч коропів. За рахунок Запорізької атомної станції було випущено ще 10,5 тисячі мальків.
За даними фахівців-екологів, штучне відтворення фауни водойм надзвичайно важливий напрям роботи. Заходи із зариблення спрямовано на розв’язання екологічних проблем. Уже розпочали заходи з підготовки до весняно-літнього нерестового періоду. Навесні на Каховському та Запорізькому водосховищах працюватимуть рибоводні пункти з обслуговування штучних нерестовищ.