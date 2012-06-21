Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
15 лютого православні та греко-католики відзначили одне з дванадцяти головних християнських свят – Стрітення Господнє. З ним пов’язано чимало й українських народних звичаїв, обрядів, вірувань. Цього дня закінчується великий новорічно-різдвяний цикл святкувань, а ще зима зустрічається з весною. Головним же атрибутом вважають свічку, яку освячують у церкві. Цю свічку називають «громичною» або «громицею», бо запалюють її перед іконами чи на вікні здебільшого під час грози, великого грому й блискавиці.
Власне, виготовляти стрітенську свічку і малі, і старші вже віком львів’яни могли не деінде, а у національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка. Завідувачка науково-освітнього відділу цього закладу Марта Волошанська мовить, що Іван Якович досліджував українські народні традиції як науковець, етнограф. У збірці «Людові вірування на Підгір’ю», тобто на Передкарпатті, в розділі «Народний календар» він, зокрема, пише: «На Стрітеннє стрічається зима з літом. В Нагуєвичах жартують і приповідають того дня: «Стрітиласі зима з літом, а свиня з війтом».
Тим часом у Домі Франка нинішнього лютого зустрічалися з поціновувачами народних традицій та ремесел. Народний умілець із села Лагодів Перемишлянського району Володимир Мишолівський уже четвертий рік організовує у Львівському національному літературно-меморіальному музеї Івана Франка до великих свят розмаїті майстер-класи. Стрітення теж не обійшов увагою й провів два заняття з виготовлення символу цього дня –свічки. Спочатку творив «громицю» з вихованцями дитячого садочка №132 «Казка», а відтак – з усіма охочими, серед яких були й працівники музею. Заодно розповідав і про народні традиції, вірування, пов’язані зі Стрітенням, про історію та силу вогню стрітенської свічки.
Пан Володимир подбав про вощину, з якої учасники майстер-класів і виготовляли стрітенську свічку. Додавали трохи сухої лаванди, аби «громиця», коли горітиме, гарно пахла. Прикрашали її також природними матеріалами, як-от самшитом та ялинкою. Зрештою, кожен як бажав, так і оздоблював власноруч зроблений виріб. Майже сорок свічок виготовили. Кожен міг забрати її із собою додому, аби на Стрітення освятити в церкві.