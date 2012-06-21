Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Після початку децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад на Донеччині одним із головних їх пріоритетів стало гарантування безпеки місцевим жителям. А реальною можливістю і спроможністю новостворених громад подбати про безпечні умови проживання людей стало створення в області Центрів безпеки громадян, які мають забезпечити достатній рівень безпеки навіть у найвіддаленіших населених пунктах області.
За інформацією Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, на території прифронтового краю зараз створені і діють шість Центрів безпеки: у Черкаській, Лиманській, Шахівській, Миколаївській, Іллінівській та Сіверській громадах. Нині вже завершується будівництво ЦБГ у прифронтовому селі Талаківка поблизу Маріуполя, розпочалося зведення цього ж важливого об’єкту у Соледарській ОТГ. А в найближчих намірах місцевих громад та рятувальників розпочати будівництво Центрів ще у низці населених пунктів області: такі плани є в Андріївській, Білозерській, Святогірській, Хлібодарівській, Ольгінській та інших об’єднаних територіальних громадах.