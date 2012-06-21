Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Краматорську відбулося обговорення проєкту нового районного поділу Донецької області, у ході якого фахівці пропонують зменшити кількість нині існуючих районів вдвічі: з 18 до 9. Звичайно, заплановані зміни у адміністративно-територіальному устрої області дуже ускладнює тривала гібридна війна, та все ж, на думку радника з питань децентралізації Донецького центру розвитку місцевого самоврядування Максима Ткача, 5 районів варто створити на підконтрольній Україні території, а інші – на тимчасово окупованій частині області. «Через збройний конфлікт та лінії розмежування ми можемо планувати районування тільки на українській території, бо маємо менше інформації та політичні обмеження через Мінські угоди стосовно непідконтрольної території», – каже він.
Принагідно експерти громадського об’єднання «Ескпертиза реформ» уточнили, що головною метою подібного територіального устрою субрегіонального рівня є розподіл повноважень між відповідними структурами на районному рівні та відмова від дублювання функцій. Зокрема районні державні адміністрації є намір або взагалі переформатувати у префектури або наділити їх новими повноваженнями. Щоправда, на практиці це можливо тільки після внесення відповідних змін до Конституції України, а поки нова форма адміністративно-територіального устрою перебуває на рівні теоретичних моделей. Тим не менше залишаються досить серйозним і перспективними наміри створити із існуючих нині 13-ти районів на українській території Донеччині всього 5. Це Бахмутський, Волноваський, Краматорський, Покровський і Маріупольський, які вважаються непогано збалансованими територіально та за щільністю населення.