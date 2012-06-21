Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
При Донецькій ОДА почала працювати гаряча лінія, на яку жителі області можуть звертатися з питань COVID -19, що їх турбують. За словами заступника начальника управління стратегічного розвитку охорони здоров’я департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олександра Педенка, зараз поки діють дві лінії, куди при необхідності є можливість зателефонувати щодня з 9.00. до 18.00. Проте фахівці департаменту охорони здоров’я наголошують, що звертатися за вказаним телефоном варто тільки стосовно коронавірусної інфекції.
Зараз на Донеччині лабораторно підтверджено 8 випадків враження коронавірусом, 6 із яких у приморському Маріуполі. Втім, чотирьох людей після одужання, як запевняють медики, вже готують до виписки.