Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Усіх 20 громадян, яких вчора під час обміну передали до України з окупованих територій Донеччини і Луганщини та ще трьох людей, які відмовилися повертатися по той бік лінії розмежування, прийняли на обов’язкову обсервацію у Донецькій області.
Місцева влада попередньо підготувалася до такої ситуації, створивши недавнім бранцям належні умови для безпечного і комфортного перебування на українській землі. «Усі витрати, пов’язані з проживанням, харчуванням, забезпеченням одягом та необхідними гігієнічними засобами взяла на себе держава. Вітаємо наших громадян у вільній Україні. Сподіваюся, обсервація мине швидко, і через 14 днів вони зможуть обійняти своїх рідних», — зазначив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.