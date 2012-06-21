Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині правоохоронці та представники місцевої влади активно взялися за виявлення і припинення діяльності на території області закладів грального бізнесу. Завдяки спільним зусиллям співробітників управління стратегічних розслідувань та слідчого управління поліції, Державної фіскальної служби, прокуратури і керівників тутешніх органів влади досі вдалося зупинити роботу понад 350 подібних об’єктів та вилучили комп’ютерної техніки на суму понад 500 тисяч гривень.
«В області продовжують працювати більше 50 мобільних груп поліції, які здійснюють моніторинг оперативної ситуації та реагують на всі спроби власників незаконного бізнесу поновити діяльність. Спільно з місцевою владою було ліквідовано понад 100 одиниць рекламної продукції із зображенням лотерей, інтерактивних закладів тощо. Тільки за одну добу розпочато два кримінальні провадження щодо незаконної діяльності гральних закладів, про які повідомили громадяни на лінію 102. А всього у 2019 році слідчими підрозділами поліції Донеччини відкрито 30 подібних кримінальних проваджень», – розповіли в Головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області.
Зокрема під час масштабних відпрацювань незаконних гральних закладів правоохоронці зупинили діяльність низки нелегальних мереж, які працювали під виглядом інтерактивних клубів, а їх власники за гроші надавали гравцям доступ до віртуальних казино. Подібні клуби закрили у Краматорську, Дружківці, Костянтинівці, Маріуполі, Мирнограді, Селидовому, Слов’янську. Робота по виявленню незаконного бізнесу, що ведеться цілодобово, продовжується.