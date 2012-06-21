Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Співробітники Волноваської місцевої прокуратури спільно з оперативниками Національної поліції Мар’їнки та Волновахи виявили факт незаконного видобутку вугілля з нелегальної копанки, яку лиходії облаштували поблизу села Вовчанка Мар’їнського району.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж півроку двоє жителів міста Курахове організували незаконний видобуток вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення, відкритим шляхом, без дозвільних документів на здійснення даного виду діяльності», — повідомили в прокуратурі Донецької області.
Слідчі дії тривають і правоохоронці встановлюють всіх осіб, причетних до нелегального видобутку «чорного золота». А відомості за виявленим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2. ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр). Зловмисникам загрожує відповідальність від штрафу до обмеження чи позбавлення волі до трьох років.