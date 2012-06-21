Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На Донеччині триває капітальний ремонт автомобільної дороги на маршруті між Слов’янськом і Бахмутом. Солідний обсяг робіт на згаданому відрізку шляху, довжиною 16,3 кілометра дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський виконають у рамках програми Президента України та Кабінету Міністрів «Велике будівництво».
Як уточнили у Службі автомобільних доріг Донецької області, підрядною організацією стало ТОВ «Славдорбуд», а фінансування здійснюється із державного бюджету: вже виділено 200 мільйонів гривень. За цю ділянку дороги взялися через те, що тут тривалий час не проводили серйозний ремонт і тому вона перебувала в незадовільному стані. «Намагалися виправити ситуацію «латковим» ремонтом, але відчутного результату це не принесло. Звідси дискомфорт для водіїв і пасажирів та проблеми щодо безпеки автомобільного руху. А щоб усунути згадані моменти, нарешті приступили до капітального ремонту проблемної ділянки», — розповідає начальник шляхової дільниці «Славдорбуду» Микола Грачов.
Всі ремонтні роботи на дорозі між Слов’янськом і Бахмутом планують завершити до 31 жовтня.