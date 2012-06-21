Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У прифронтовій Донеччині, яка дуже потерпає від гібридної війни, досі продовжують нагадувати про себе ще й небезпечні залишки Другої світової війни. Якраз напередодні Дня Перемоги місцеві піротехніки знову були змушені опікуватися слідами давно-давно минулих бойових дій.
Пошуковці загону «Плацдарм», які ведуть розкопки на місцях минулих боїв, цього разу натрапили на іржаві боєприпаси поблизу Слов’янська. Після відповідного повідомлення на телефон «101» Служби порятунку на вказане місце оперативно виїхали спеціалісти частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Донецькій області. Із дотриманням усіх пересторог сапери вилучили із землі та знищили 209 різноманітних боєприпасів, серед яких артилерійські снаряди, мінометні міни та гранати. І навіть попри те, що пролежали тут майже 80 років, вони досі становили реальну загрозу для людей.