Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Житель Слов’янська, переймаючись загрозою коронавірусної інфекції, вирішив придбати захисні маски на суму аж 30 тисяч гривень. Певна річ, він кинувся поповнювати не свій особистий запас, а, схоже, мав намір «подбати», зрозуміло, за додаткову плату, про тих, кому цих масок десь і чомусь не дісталося.
Та яке їхало, таке й здибало! Бо неіснуючий згаданий товар пообіцяли продати ще спритніші продавці, які також вирішили трохи підзаробити, користуючись відомою непростою ситуацією. Тобто чоловік необачно перерахував немалі кошти за обіцяні йому маски, але так їх і не отримав. Зрозуміло, аферисти після цього десь безслідно зникли.
За такою ж схемою потерпілими стали також дві жінки з Покровська та одна з Маріуполя, які втратили гроші, намагаючись купити антисептичні засоби у неперевірених продавців. Тобто немало людей спокусилися на численні пропозиції на онлайн-платформах та подібних сайтах щодо продажу тих же антисептиків, захисних масок, безконтактних термометрів, дезінфікуючих засобів тощо, проте у багатьох випадках стали жертвами шахраїв. Тепер правоохоронці перевіряють кожне звернення потерпілих та рекламу і повідомлення про продаж і закликають місцевих жителів купувати згадані товари тільки в офіційних аптечних закладах.