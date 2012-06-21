Після вимушеної перерви, коли 25 березня на Донеччині з відомих причин були закриті всі ринки, частина з них вже знову запрошує покупців.
«В області запрацювали 17 ринків: в Добропіллі, Дружківці, Новгородці, Покровську, Селідовому та Волноваському районі. Зараз працює тільки продовольчий сектор», – уточнила начальник відділу розвитку та кон’юнктури споживчого ринку управління розвитку підприємництва, адміністративних послуг та ринкового середовища департаменту економіки Донецької ОДА Тетяна Гайданська.
Згадані ринки є зареєстрованими у Держспоживслужбі і відновили роботу, попередньо виконавши всі необхідні карантинні обмеження. Поряд із цим, за словами фахівців, тут працюють мобільні групи, до складу яких входять представники місцевого самоврядування, Національної поліції, Держспоживслужби, які тримають на контролі дотримання санітарних та інших вимог на цих об’єктах торгівлі.
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»