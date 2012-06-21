На Донеччині стартує благодійний Великодній аукціон: продається картина юної художниці, а на виручені кошти активісти придбають паски для дітей прифронтової Мар’їнки. Як повідомляє переселенка Ольга Мартиновська, її донька Юля написала олією копію однієї з картин Ван Гога, яку тепер вирішила продати через імпровізований аукціон у Фейсбуці.
«Картина «Зоряна ніч» є однією з відомих і впізнаних робіт майстра, оскільки приваблює таємничістю і дивом. Я ж хочу дарувати добро і дива іншим. Мрію купити і передати 50 великодніх пасок дітлахам», — каже автор полотна.
Початкова вартість лоту, тобто картини (розмір 80/60) — 500 гривень (собівартість полотна і фарб). А на гроші, отримані від покупця класичної «Зоряної ночі» у виконанні юної художниці, ініціатори цієї доброї справи закуплять паски для малюків, які мешкають у Мар’їнці. Окрім того, вони пропонують всім іншим учасникам аукціону також долучитися до благодійної акції і придбати солодкі гостинці для наймолодших мешканців прифронтового краю. Адже, як переконана Ольга Мартиновська, «творити добро легше, ніж здається».
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»