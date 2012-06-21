Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Донеччини «вирахували» й затримали ще одного місцевого жителя, який у 2014 році подався до проросійських незаконних збройних формувань.
Як зізнається 28-річний мешканець Костянтинівки, тоді він пішов до так званого «ополчення», бо повівся на заклики російської пропаганди і просто хотів трохи заробити грошей, які щедро обіцяли сусідські «куратори». Із зброєю в руках молодик чергував на блокпосту, здійснюючи незаконний огляд транспорту, водії та пасажирів. Тобто, поповнюючи затриманими підвали, бойовики ретельно шукали «правосеків» чи проукраїнських громадян і українську символіку. Чоловік каже, що через пару місяців дуже розчарувався в носіях «руського міра», а коли українська армія почала звільнювати від бойовиків північну частину Донеччини, нишком дременув із «служби». Все ще перебуваючи у полоні обіцянок від сусідів, подався до Росії. Та, з’ясувалося, що там мешканців потерпілого від гібридної війни Донбасу ніхто не чекає, а, навпаки, категорично рекомендують повертатися додому й воювати проти України.
Повернувшись до Костянтинівки, колишній «захисник» ретельно приховував своє минуле: влаштувався працювати таксистом і старанно створював імідж законослухняного громадянина і навіть патріота України. Втім, попри те, що минуло вже чотири роки, співробітники Національної поліції зуміли зібрати достатньо доказів про причетність підозрюваного до проросійських незаконних збройних формувань. А оскільки чоловік не скористався можливістю добровільно здатися правоохоронцям і уникнути кримінальної відповідальності, стосовно нього тепер відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» і йому загрожує позбавлення волі до 8 років.
Як уточнили в Головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області, з початку року вже вдалося виявити і притягнути до відповідальності близько 300 колишніх учасників проросійських незаконних збройних формувань. 254 недавніх бойовиків затримали, а ще 44 перебувають у розшуку. Також близько 30 «оплаченців» добровільно здалися правоохоронним органам і тому вони звільнені від передбаченої законом кримінальної відповідальності.