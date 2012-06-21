Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
У Вінниці відбулися урочистості з нагоди посвяти в студенти першокурсників Донецького національного університету імені Василя Стуса. На площі славетного випускника університету зібралися викладачі та студенти, батьки, представники громадськості і засобів масової інформації.
«Посвята в першокурсники – це вже традиційне свято в університеті. Свято, яке поєднує різні покоління студентів, академічної еліти, усіх наших працівників. На сьогодні доброю традицією стало те, що ми вітаємо один одного саме на площі імені Василя Стуса. Варто сказати, що це невипадкова і знакова подія, адже ми перебуваємо на батьківщині поета-лицаря свободи.
Цьогоріч до нашої родини приєдналися майже 1500 студентів і понад 500 з них навчатимуться за державним замовленням», – зазначила під час урочистостей проректор ДонНУ імені Василя Стуса Тетяна Нагорняк.
З її слів, цьогоріч до вишу надійшло майже 100 заяв від абітурієнтів з окупованих територій, причому 80 вступників вже зараховано до навчального закладу (зарахування триватиме до кінця вересня). Серед пешокурсників наймолодшим студентом ДонНУ став 16-річний юнак, який обрав навчання за програмою з кібербезпеки. А найстарший у 49 років здобуватиме освіту за напрямом «бізнес-адміністрування». Під час урочистостей відбулося покладання квітів до пам’ятника Василю Стусу.