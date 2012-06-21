Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Певні політичні сили України, які під диктовку кураторів з Кремля активно агітують за прямі перемовини з лідерами незаконних самопроголошених «республік», аби нарешті «домовитися» про мир, таки в дечому мають рацію. Українцям дійсно корисно почути ті умови, які по той бік лінії розмежування (та державного українсько-російського кордону) вважають необхідними для припинення тривалої гібридної війни і досягнення миру. Аби не впасти, як недавно сталося із одним із ініціаторів «спілкування», краще сядьте і уважно послухайте. Отже: «…Варіації можуть бути, але основа для перемовин наступна:
1). У якості мирної ініціативи Україна відкочується за межі Донецької і Луганської областей. Вибудовуємо патрулювання по кордону: вони зі свого боку, ми зі свого. ОБСЄ та білоруси також можуть взяти участь, якщо виявляють бажання.
2). Київ виплачує «ДНР» і «ЛНР» контрибуції. Інвестори, про яких вони кажуть, можуть взяти участь у відбудові Донбасу.
3). Визнання незалежних «республік» і Криму російськими з боку Києва і міжнародного співтовариства».
Саме такі умови публічно озвучив навіть не пересічний житель Донецька чи Луганська, а «генеральний директор «Першого республіканського» телеканалу» Віктор Петренко. І насамкінець для чогось додав: «Все керівництво «союзу Журналістів ДНР» - громадяни Росії!» Мабуть, щоб всі знали куратори з якої держави писали тести умов «примирення», які доручили поширювати одному з примітивних місцевих пропагандистів.