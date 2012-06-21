Василь БЕДЗІР
"Урядовий кур'єр"
У Довжанському лісомисливському господарстві, що на Закарпатті, в найбільш небезпечний період готові захистити лісові угіддя від пожеж. У кожному лісництві обладнано пункт зосередження і зберігання інвентаря. Поряд із ручними засобами гасіння є і три пожежні модулі, які дозволяють швидко дістатися до місця й загасити можливе загоряння.
— У випадку отримання тривожних сигналів працівники підприємства готові рушити у найвіддаленіші угіддя, — розповів головний лісничий держпідприємства Євген Шкарупа. — Щоб техніка могла безперешкодно дістатися до місць імовірного загоряння, розбудовуємо лісові дороги. Їхня мережа за останні кілька років суттєво зросла. До того ж в’їзд у лісові угіддя контролюється за допомогою шлагбаумів.
Остання новація у боротьбі з пожежами та недопущення лісових порушень — придбання квадрокоптера. З його допомогою підвищиться ефективність нагляду за лісовими угіддями.