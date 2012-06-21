Німецькі експерти заявили про те, що знайшли докази існування тропічних лісів у рослинному матеріалі, витягнутому з морського дна у західній частині Антарктиди.

За їх словами, крейдяний період від 145 до 66 мільйонів років тому був теплим періодом, протягом якого на Землі був парниковий клімат, а в Антарктиді переважала рослинність, відзначається в дослідженні, опублікованому в The Nature.

«Досі ми не знали, що цей млявий парниковий клімат був настільки екстремальним, — сказав доктор Йоганн Клагес з Інституту Альфреда Вегенера в Німеччині і співавтор дослідження. — Це ще раз нам показує, на що здатний вуглекислий газ».

Вчені говорять, що нове відкриття не тільки показує, що болотні тропічні ліси процвітали біля південного полюса близько 90 мільйонів років тому, але і температура на планеті була вищою, ніж вважали досі. Такі умови, додають вчені, могли бути створені тільки в тому випадку, якщо б рівень діоксиду вуглецю був набагато вищим, ніж передбачалося раніше, і в регіоні не було льодовиків. Так, середньорічні температури становили 12-13 градусів Цельсія, «що тепліше, ніж в сучасній Німеччині», а аналіз хімічних речовин, залишених фотосинтезуючими організмами, ціанобактеріями, показав, що температура води в океанах була близько 20 градусів Цельсія.

Все почалося з того, що в 2017 році дослідники пробурили вузьку дірку у морському дні біля льодовика Пайн-Айленд в західній Антарктиді. Це місце знаходиться приблизно в 2000 кілометрах від сьогоднішнього південного полюса, але близько 90 мільйонів років тому розміщувалося приблизно в 900 кілометрах від полюса.

Свердловина була пробурена і матеріал з неї був витягнутий з використанням дистанційно керованої установки. «Це як космічний корабель, який сидить на морському дні», — сказав Клагес. Перші кілька метрів матеріалу були льодовиковими відкладеннями, сформованими майже 25 тисяч років тому, в той час як такі 25 метрів були пісковиками, які сформувалися близько 45 мільйонів років тому.

Нарешті, коли бурова установка натрапила на щільний шар матеріалу, було вирішено завершити роботи. Вчені були здивовані, отримавши останні зразки: вони були заповнені грунтом з прадавнього лісу з корінням, пилком, що походить з рослин, включаючи хвойні дерева і папороті.

Команда вчених виявила докази наявності більше 65 різних видів рослин в матеріалі, дійшовши висновку, що ландшафт біля південного полюса був покритий болотистим хвойним тропічним лісом, подібним до того, який зустрічається сьогодні в північно-західній частині Нової Зеландії. Ці ліси існували тут від 92 до 83 мільйонів років тому.

За словами доктора Джеймса Бендль, експерта з органічної геохімії з університету Бірмінгема, вивчення екосистеми Антарктики має величезне значення для розуміння минулих і майбутніх змін клімату на планеті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»