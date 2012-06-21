Крейдяний період можна назвати піком у тривалій епосі домінування рептилій. У той час вони досягали величезних розмірів і панували навіть у повітрі, де літали великі крилаті птеродактилі. Сенсаційною стала чергова знахідка. У древньому бурштині, виявленого в М'янмі, знайшли крихітний череп, розміром з колібрі. Цей мініатюрний динозавр літав, був схожий на птаха, але ще зберіг мініатюрні зуби в дзьобі.

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Судячи з розміру черепа, найменший динозавр – отримав ім'я Oculudentavis khaungraae – був розміром з колібрі-бджілку. Це найменша з сучасних птахів, що має всього 5,7 см в довжину з хвостом і дзьобом. Але O. khaungraae харчувався, швидше за все, не нектаром, як колібрі-бджілка, а дрібними безхребетними і рибками, яких утримував своїми численними зубами. З інших особливостей будови автори роботи відзначають глибокі конусоподібні очниці, схожі на совині – можливо, самий маленький мезозойський динозавр бачив так само добре, як і сови, тільки ось якщо у сов очі дивляться вперед, то у динозавра вони перебували з боків голови. Настільки маленькі розміри O. khaungraae можна пояснити тим, що цей вид, ймовірно, довгий час жив на острові – відомо, що острівні види з екологічних причин стають менше своїх материкових родичів.

Цзінмай О'Коннор (Jingmai O'Connor) і його колеги з Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології (IVPP) Китайської академії наук датували знахідку віком близько 99 мільйонів років. За допомогою синхротронної томографії зразок був вивчений в найдрібніших деталях. Новий вид отримав назву Oculudentavis khaungraae, він описується в статті, опублікованій в журналі Nature.

Збережений в бурштині повний череп має всього 7,1 міліметра в довжину і належав, можливо, самому крихітному з відомих видів динозаврів. За оцінками вчених, повне тіло тварини важило близько двох грамів – дійсно, можна порівняти з сучасними колібрі. Але, на відміну від цих птахів, стародавні O. khaungraae зберігали в дзьобі десятки дрібних і гострих зубів: автори нарахували 30 штук.





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Варто зауважити, що в ту епоху птахи ще продовжували адаптуватися до польоту і нового способу життя і багато хто з них ще мали зуби, хоча таку їх кількість вчені зустрічають уперше. Цей довгий ряд тягнеться від кінчика сильно витягнутого дзьоба і йде глибоко під великі очі крихітного динозавра.

Тому динозавр і отримав назву Oculudentavis, що поєднує латинські слова «око» і «зуби». Мабуть, численні зуби допомагали мініатюрному динозавру полювати на комах в густому і похмурому лісі мезозойських голонасінних рослин. На це вказують і його великі очі, розташовані по боках голови.





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Як і у інших рептилій і птахів, їх структуру підтримує кісткова опора – склеротікальне кільце, – однак у O. khaungraae ці структури мають незвичайну конусоподібну форму. За словами вчених, єдиний подібний приклад мають деякі сучасні ящірки, які ведуть денний спосіб життя. Мабуть, так жили і ці крихітні птахи-динозаври.

Втім, знахідку можна однозначно назвати повноцінним птахом. Палеонтологи розташовують O. khaungraae десь поблизу між археоптериксами і джехолорнісами – порівняно примітивних «перехідних ланок», які ще не повністю адаптувалися до польоту. У порівнянні з ними O. khaungraae були такими ж крихітними, як колібрі в порівнянні з індичкою. Автори пов'язують це з проявом острівної карликовості – звичайним зменшенням розмірів у тварин, які живуть в ізоляції, в умовах відносної безпеки, але обмеженості ресурсів.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", вчені виявили в Бразилії рідкісний вид птахів. Цей рідкісний вид називається топаколо Штреземанна. Орнітологи повідомили, що таких птахів залишилося всього кілька особин на всій планеті.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядовго кур’єра»