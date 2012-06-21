Допрацьована Програма діяльності уряду має стати своєрідним суспільним договором між Кабінетом Міністрів, Верховною Радою і українським суспільством. Цього тижня її має розглянути Верховна Рада.
Окрім вступу, який актуалізує нинішній кризовий стан речей, є також два розділи. «Тактичний або короткотерміновий план дій з подолання кризових явищ і є довгострокова програма, яку передбачено на чотири роки діяльності уряду та Верховної Ради», — розповів у ефірі одного з телеканалів Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Консенсус-прогноз МВФ, Міністерства економіки, світових аналітичних агенцій становить мінус 4,8% падіння ВВП України цього року. Порівняно з плюс 3,7% минулого року різниця становить 8,5% ВВП, але з другого півріччя цього року прогнозується поступове зростання економіки», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова очільника уряду.
На час карантину в країні було закрито шість основних галузей споживання, які потягнули за собою падіння відповідного виробництва. «Та й світова криза спричинила зниження попиту на експортних ринках, на які було орієнтовано частину галузей промисловості, і, відповідно, там також відбулося незначне просідання — від 4 до 6%. Всі ці речі спричиняють кризову ситуацію в економіці, яку нам необхідно виправляти», — зазначив Денис Шмигаль.
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