Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Посеред ночі чергові співробітники Дружківського відділення поліції отримали повідомлення про те, що спрацювала «тривожна кнопка» у місцевому гральному закладі. Трохи згодом працівники охорони розповіли про трьох невідомих у масках, які увірвалися до приміщення і погрожували предметом, схожим на пістолет, який тримав у руці один із нападників. Лиходії швидко вигребли гроші, які були в касі, і зникли у невідомому напрямку. Втім, невдовзі – через дві години стало відомо, що вони подалися до одного з магазинів, звідки також повідомили про схоже пограбування.
«Підняті по тривозі правоохоронці міста відразу встановили: до двох нападів причетні ті ж самі особи, яких зафіксували камери відеоспостереження закладів. За добу в результаті оперативно-розшукових заходів працівники сектору кримінальної поліції затримали підозрюваних. Ними виявилися мешканці Слов’янська, Костянтинівки та Костянтинівського району віком 18, 30 та 33 років. Наймолодший з представників групи вже має судимість за крадіжку та спричинення тяжких тілесних ушкоджень», – повідомили в головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що спільники попередньо домовилися про напад: завчасно приїхавши до Дружківки, визначили заклади для пограбування і дії кожного під час злочину. Також стало відомо про причетність затриманих до подібного розбійного пограбування магазину у Костянтинівці. Підозрюваних, яким інкримінують ч.3. ст. 187 (Розбій) КК України, рішенням суду взяли під варту на два місяці.